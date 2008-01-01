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Новости погоды
К выходным центр России почти распрощается со снегом
ИА "Метеоновости" / 11:30 Среда, 13 декабря
Первая декада зимы в центральных областях России побаловала и снежком и морозцем. Но аномальное тепло и дожди в середине декабря могут полностью расправиться со снежным покровом.
В столичной области высота снежного покрова в первой декаде местами достигала 20 см, снег до 10-15 см лежал и южных областях Центрального района, что соответствует климатической норме.
Но дожди и наступившая оттепель привели к тому, что снег стал исчезать не только с улиц Москвы, но и полей в Подмосковье и прилегающих областей. За счет теплой погоды, на 5-6 градусов выше нормы, к утру 13 декабря высота снежного покрова повсюду уменьшилась почти втрое!
Поскольку погода в центре Европейской России пока не намерена вновь возвращаться "в зиму": в ближайшие сутки не только дневная, но и средняя суточная температура ожидается положительной, а осадки в выходные дни будут преимущественно в виде снега, от прежнего снежного покрова могут остаться лишь "крохи", а местами снег может полностью исчезнуть.
Однако, отчаиваться особенно не стоит. Впереди еще последняя декада месяца, с морозцем и снежком. В летописи погоды есть случаи, когда декабрь начинался со снега, затем он сходил полностью, а последняя декада года вновь была снежной и морозной. И жители центральных областей России на Новый год не оставались без снега! / meteonovosti.ru /
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