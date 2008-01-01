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Сильные осадки на северо-западе Европейской России



ИА "Метеоновости" / 10:52 Среда, 13 декабря



Днем 12 декабря и в ночь на 13 декабря погоду на северо-западе ЕТР определял циклон с центром над севером Балтики. На атмосферных фронтах этого вихря прошли осадки. На бошей части территории дождь чередовался мокрым снегом, а на севере, в Карелии и Мурманской области, местами прошел сильный снег.



За ночь 13 декабря в Карелии выпало до 14 мм осадков, в Мурманской области до 20 мм. На Кольском полуострове порывы ветра достигали 25 м/с.



Днем 12 декабря сильные осадки отмечались в Ленинградской области, до 17 мм.



Зона интенсивных осадков задела соседнюю Эстонию. В Таллине выпало за 12 декабря 15 мм осадков. Это суточный рекорд за многолетнюю историю метеонаблюдений в городе. Предыдущий максимум осадков 12 мм наблюдался в этот день последний раз в 2010 году.



В ближайшие сутки синоптическая ситуация здесь несколько улучшится, но ненадолго. К выходным дням очередной атлантический циклон вновь принесет осадки и сильный ветер / meteonovosti.ru /



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