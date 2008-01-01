

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Саратовской области сильный гололед



ИА "Метеоновости" / 09:50 Среда, 13 декабря



В Среднем Поволжье сформировались условия, благоприятные для образования гололеда и сложных гололедно-изморозевых отложений.



Регион находится на границе двух воздушных масс - холодного воздуха сибирского антициклона, пытающегося пробиться с юго-востока, и теплого атлантического воздуха, поступаемого с запада. Противоборство тепла и холода, а также выпадаемые в виде мокрого снега и снега осадки усиливают вероятность возникновения гололедных явлений, местами с достижением опасных значений. По последним данным метеонаблюдений в Татарстане отмечается гололед диаметром 8 мм, в Самарской области сложные отложения 5 мм.



Более значительного диаметра гололедные явления достигают в Саратовской области. Здесь наблюдается изморозь диаметром 6 мм, сложные отложения диаметром 14 мм, и по данным метеостанции Карабулак сильный гололед диаметром 22 мм.



В предстоящие несколько дней синоптическая ситуация изменится мало. Регион останется на границе тепла и холода, а, значит, вероятность образования сильного гололеда и других гололедно-изморозевых образований сохраняется. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



