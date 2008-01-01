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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:07 Среда, 13 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -1..+4 градуса. Относительная влажность воздуха высокая, около 80 %. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что вблизи климатической нормы. Ветер юго-западного направления 6-11 м/с.

Атмосферное давление в столице и области в пределах климатической нормы, а температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов. В целом, погодные условия не должны вызвать заметных метеопатических реакций у большинства здоровых людей. Но, из-за высокой влажности воздуха, не исключены обострения у людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. Дополнительным неблагоприятным фактором, способным усугубить состояние метеочувствительных людей, станут отдельные возмущения геомагнитного фона. И будьте осторожны, на дорогах скользко! / meteonovosti.ru /
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