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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:36 Вторник, 12 декабря



Погоду в Москве и области будет определять теплый сектор циклона с центром над Балтикой. При сплошной облачности в Москве и области небольшие осадки. Температура воздуха в столице 0..+25 градусов, по области -1..+2 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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