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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:34 Вторник, 12 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,2..+0,9 градуса, Северном -0,4..+0,8 градуса, Северо-восточном -0,1..+0,6 градуса, Восточном -0,1..+0,7 градусов, Юго-восточном +0,1..+1,1 градуса, Западном -0,1..+0,4 градуса, Северо-западном -0,2..+0,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,4..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
0
Ср.
13 дек.
+2
Чт.
14 дек.
0
Пт.
15 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сарх		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Далтонгандж

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