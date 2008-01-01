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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:34 Вторник, 12 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,2..+0,9 градуса, Северном -0,4..+0,8 градуса, Северо-восточном -0,1..+0,6 градуса, Восточном -0,1..+0,7 градусов, Юго-восточном +0,1..+1,1 градуса, Западном -0,1..+0,4 градуса, Северо-западном -0,2..+0,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,4..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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