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Из-за необычного тепла снег в Центре России может растаять



ИА "Метеоновости" / 13:34 Вторник, 12 декабря



В центральных областях Европейской России стараниями атлантических циклонов, несущих теплый воздух, установилась необычно теплая для этих декабрьских дней погода с температурными показателями, превышающими климатическую норму на 4-6 градусов. Тепло и осадки, выпадающие временами в виде дождя, способствуют заметному "похудению" снежного покрова. По данным на 12 декабря на юге Центрального федерального округа снежный покров уже почти сошел, лишь местами лежит снег высотой 1 см.



До конца текущей недели в Центре ЕТР сохранится влияние атлантических циклонов, смещающихся один за другим по северу ЕТР, и поступление теплого воздуха в регион продолжится, а значит сохранится теплая и сырая погода с осадками в виде дождя и снега. Температура продолжит превышать сезонные показатели и ближе к выходным в дневные часы столбики термометров будут повышаться до +1,+5 градусов, а местами в Белгородской, Курской и Воронежской областях до +8 градусов. При таких погодных условиях снежный покров продолжит таять и может сойти уже не только на юге Центрального округа, но и в более северных областях.



Велик риск "потерять" снег у Липецкой и Тамбовской областей, где на сегодняшний день покров всего 1-3 см. Может сойти снег в Калужской и Тульской областях, где пока его высота составляет 2-6 см.



В северной и восточной половине региона высота снежного покрова заметно выше, от 7 до 21 см. Но и здесь ожидается его заметное снижение.



Так, например, в Москве на утро 12 декабря по данным опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 11 см. В центре города, по данным мс Балчуг, лежит снег высотой всего 5 см, и вполне возможно, что к концу недели снега здесь не останется. Может сойти снег на юге Подмосковья, в Серпухове и Коломне снежный покров тоже всего 3 и 5 см. Стоит отметить, что ситуация, когда ранее сформировавшийся в столичном регионе снежный покров в декабре из-за оттепелей сходит, не редкость. / meteonovosti.ru /



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