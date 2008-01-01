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На северо-запад и север ЕТР надвигается ненастье



ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 12 декабря



циклон, пронесшийся штормовой погодой по странам Западной Европы, приближается к границам России и уже завтра накроет северо-западные и северные районы Европейской части России.



В предстоящие сутки неустойчивость атмосферы над регион возрастет, усилятся осадки и ветер. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и в Карелии осадки преимущественно в виде мокрого снега будут небольшими и умеренными, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, в Карелии вблизи водоемов до 23 м/с, местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедные явления.



На Кольском полуострове и в Архангельской области вблизи центра вихря осадки и ветер более интенсивные - ожидаются местами сильные снегопады с метелями при порывистом ветре силой 18-23 м/с. В Вологодской области также местами умеренные и сильные осадки, но из-за ожидаемой оттепели уже в виде снега и дождя, что будет способствовать образованию гололеда, при снеге и резком ветре до 15-20 м/с местами будет мести метель.



В Ненецком автономном округе в зоне атмосферного фронта и значительных барических градиентов ожидается штормовой ветер, который в порывах может усиливаться до 23-28 м/с, поднимая сильную метель, ведь без снегопадов (в основном небольших и умеренных) не обойдется и здесь.



Непогода в регионе надолго не задержится и уже в четверг 14 декабря ветер утихнет, интенсивность осадков заметно уменьшится и пройдут они уже лишь местами. / meteonovosti.ru /



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