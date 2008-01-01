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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Вторник, 12 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,2..+0,4 градуса, Северном -0,4..+0,4 градуса, Северо-восточном -1,0..+0,6 градуса, Восточном -0,6..0 градусов, Юго-восточном -0,6..+0,2 градуса, Западном -0,9..+0,1 градуса, Северо-западном -0,4..+0,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,9..+0,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
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12 дек.
0
Ср.
13 дек.
+3
Чт.
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-1
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+38
Алис-Спрингс		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Суккур

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