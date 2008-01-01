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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:39 Вторник, 12 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,2..+0,4 градуса, Северном -0,4..+0,4 градуса, Северо-восточном -1,0..+0,6 градуса, Восточном -0,6..0 градусов, Юго-восточном -0,6..+0,2 градуса, Западном -0,9..+0,1 градуса, Северо-западном -0,4..+0,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,9..+0,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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