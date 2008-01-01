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Новости погоды

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Декабрьские рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 12:15 Вторник, 12 декабря

  Начало зимы в Европейской части России складывается совсем не зимним. Преобладающее влияние атлантических циклонов, перемещающихся по северу территории и несущих вглубь ЕТР теплый атлантический воздух формируют необычно теплую для декабря погоду с превышением характерной для этих дней температуры на 4-6 градусов.

Особенно тепло в последние несколько дней в южной половине Центрального федерального округа, температура с легкостью преодолевает нулевую отметку и оказывается положительной, что совсем нехарактерно для декабря. В некоторых городах установлены новые рекорды максимальной температуры дня.

В прошедший понедельник, 11 декабря, в рекордсменах оказались Орел и Курск. Для Орла это уже второй рекорд подряд, накануне днем воздух в городе прогрелся до рекордных +5,4 градусов, превысив на 1,4 градуса абсолютный максимум 1979 года. В Курске зафиксировано значение максимальной температуры +6,4 градуса, что на градус выше предыдущего рекорда, установленного в 1982 году.

В ближайшие сутки в центр ЕТР распространится новая порция теплого воздуха с юго-запада, а, значит, вновь велика вероятность новых температурных рекордов. / meteonovosti.ru /
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