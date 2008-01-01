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Западная Европа оказалась в снежном плену



ИА "Метеоновости" / 11:52 Вторник, 12 декабря



циклон обрушился на Британские острова, Бельгию, Нидерланды и Германию сильными осадками, штормовым, а местами и ураганным ветром.



Осадки начались в воскресенье и продолжались в прошедший понедельник. Все началось с дождя, который быстро перешел в мокрый снег и снег, завалив сугробами большинство северных территорий Европы и спровоцировав транспортныq коллапс.



В Великобритании в эти несколько дней выпадало от 10 до 18 мм за 12 часов, ветер усиливался до 15-20 м/с, местами до 26 м/с. Во Франции, Бельгии и Нидерландах шел сильный мокрый снег и снег количеством осадков 20-32 мм за сутки, ветер достигал 18-23 м/с. Не обошел стороной циклон и Германию - север страны он засыпал снегом, а вот в южной части шел дождь. Количество осадков составило от 5 до 38 мм осадков, дул сильный ветер 17-22 м/с, достигая временами штормовой силы 25-27 м/с.



Еще ненастнее было в Швейцарии и Австрии, где снег прошел в предгорных и горных районах и местами был очень сильными, 20-49 мм, при этом ветер разгонялся местами до 26 м/с.



Прошедшие в Европе сильные снегопады оказались мощнейшими за последние 4 года и стали причиной транспортного коллапса. Было отменено сотни авиарейсов, на автодорогах отмечались многочисленные аварии и заторы. Во многих населенных пунктах из-за обрыва проводов отключалась электроэнергия.



Более 300 рейсов было отменено во Франкфурте, временно закрылся аэропорт Дюссельдорфа. Сотням поездов пришлось изменить расписание из-за сугробов на железнодорожных путях в Шотландии, Уэльсе, центральной и юго-восточной частях Англии. Во Франции был объявлен повышенный ≈ оранжевый ≈ уровень тревоги. При выходе из порта французского города Кале из-за тяжелых погодных условий сел на мель паром, следовавший в Дувр. В Брюсселе во время снежной бури едва не рухнуло колесо обозрения, аттракцион приостановили сразу, после сообщения о штормовом предупреждении.



Непогода добралась и до более южных территорий. В Италии пролились очень сильные дожди до 104 мм за сутки, а на севере страны накануне выпал сильный и очень сильный снег количеством 31-75 мм осадков. Непогода и здесь внесла коррективы в повседневную жизнь людей. / meteonovosti.ru /



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