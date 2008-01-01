Новости погоды
Рекордный снег выпал в Приморье
ИА "Метеоновости" / 11:22 Вторник, 12 декабря
В прошедшее воскресенье на Приморский край обрушился ненастный циклон, который формировал погоду в крае и в минувшие сутки. Углубляясь и смещаясь вблизи восточного побережья Приморья он продолжал нагнетать непогоду, пополняя копилку декабрьских осадков. В результате в большинстве районов выпало от 2 до 10 мм осадков, на севере центральных и в восточных районах прошёл сильный и очень сильный снег количеством 11-24 мм за 12 часов. Местами количество выпавших осадков стало рекордным для этого дня. Например, в поселке Терней за сутки 11 декабря выпало 31 мм осадков, что почти на 20 мм превысило рекорд, продержавшийся более полувека (предыдущий рекорд 11,1 мм в 1953 году).
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В этот день в Приморье было не только снежно, но и ветрено - в большинстве районов ветер усиливался до 13-18 м/с, на побережье порывы достигали 24-30 м/с. Отмечались метели и гололёдные явления. / meteonovosti.ru /