Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
12 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордный снег выпал в Приморье

ИА "Метеоновости" / 11:22 Вторник, 12 декабря

  В прошедшее воскресенье на Приморский край обрушился ненастный циклон, который формировал погоду в крае и в минувшие сутки. Углубляясь и смещаясь вблизи восточного побережья Приморья он продолжал нагнетать непогоду, пополняя копилку декабрьских осадков. В результате в большинстве районов выпало от 2 до 10 мм осадков, на севере центральных и в восточных районах прошёл сильный и очень сильный снег количеством 11-24 мм за 12 часов. Местами количество выпавших осадков стало рекордным для этого дня. Например, в поселке Терней за сутки 11 декабря выпало 31 мм осадков, что почти на 20 мм превысило рекорд, продержавшийся более полувека (предыдущий рекорд 11,1 мм в 1953 году).

В этот день в Приморье было не только снежно, но и ветрено - в большинстве районов ветер усиливался до 13-18 м/с, на побережье порывы достигали 24-30 м/с. Отмечались метели и гололёдные явления. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Вт.
12 дек.
0
Ср.
13 дек.
+3
Чт.
14 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Суккур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100