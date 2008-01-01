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Новости погоды

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Дальний Восток остается во власти непогоды

ИА "Метеоновости" / 10:31 Вторник, 12 декабря

  Третьи сутки южная половина и острова Дальнего Востока остаются во власти обширного глубокого циклона, который продолжает угрожать сильными снегопадами и штормовым ветром.

Итоги "проделок" вихря за прошедшие сутки таковы: в Приморье отмечался очень сильный снег до 24 мм осадков, который сопровождался метелью и сильным ветром с порывами 25-30 м/с. В Хабаровском крае и на побережье Магаданской области прошел сильный снег до 12-17 мм с сильной метелью при ветре до 21-26 м/с; на Сахалине снегопады были еще более сильными, с количеством осадков до 33 мм, и сильной метелью, когда ветер усиливался до 27 м/с. К Курильским островам циклон подошел ночью, но и здесь уже выпало 9 мм осадков, а ветер усилился до 21 м/с.

Из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено движение транспорта и работа аэропортов в Хабаровском крае и на Сахалине, в некоторых городах было принято решение об отмене занятий в школах.

В течение вторника и в предстоящую среду вихрь продолжит углубляться и набирать силу, еще больше ухудшая погоду на дальневосточных островах и в прибрежных районах Хабаровского края. Снег будет сильным, а на юге Сахалина местами и очень сильным, здесь может выпасть более 20 мм осадков за 12 ч и менее. Снегопады по-прежнему будут сопровождаться штормовым ветром, который будет поднимать метели, местами сильные, ухудшая видимость до 500-1000 м. Ветер будет усиливаться до 20-25 м/с, на юге Сахалина до 27 м/с, на Курилах до 27-32 м/с.

На юг Камчатского края вихрь обрушится ураганным ветром, порывы которого будут достигать местами 30-35 м/с. А снег здесь будет в основном небольшим.

По предварительным прогнозам улучшение погоды, ослабление снегопадов и ветра ожидается в четверг, 14 декабря, когда циклон начнет заполняться и сместится в акваторию Берингова моря. / meteonovosti.ru /
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