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Новости погоды

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Аномально холодная погода на юго-востоке Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:05 Вторник, 12 декабря

  После резкого похолодания в конце первой декады декабря, в районах, прилегающих к Байкалу, установилась аномально холодная погода. Среднесуточные значения температуры отстают от климатической нормы на 8-12 градусов, на севере региона на 12-16 градусов!

Несмотря на такую значительную аномалию, рекордных значений температура не достигает. В ночные и ранние утренние часы в Иркутской области и Забайкалье морозы окрепли до -33..-39 градусов, в северной половине территорий до -44 градусов. Даже днем столбики термометров не поднимаются выше -21..-26 градусов, а на севере -33..-40.

В середине текущей недели аномальные холода в регионе сохранятся, чуть мягче станут морозы (на 3-5 градусов) лишь на крайнем юге, где прохождение циклональной ложбины с фронтальным разделом уплотнит облачность и вызовет небольшие снегопады, которые и смягчат морозы. А вот в северных районах, остающихся во власти морозного антициклона, по-прежнему в ночные часы температура будет опускаться ниже 40-градусной отметки, достигая местами -46 градусов, а днем не поднимется выше -25..-30 градусов.

Ну что ж, в Сибири зима набирает обороты, и крепкие морозы еще не раз будут досаждать жителям региона. / meteonovosti.ru /
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