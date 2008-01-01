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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:04 Вторник, 12 декабря

  Установиться по-зимнему морозной и снежной погоде на Московской земле на дают атлантические циклоны. С юго-западными ветрами они поставляют не по сезону теплый и влажный океанический воздух.

Вот и сегодня, 12 декабря, декабрьскому солнцу не пробиться сквозь плотную пелену облаков. А дневная температура вновь не отойдет далеко от нулевой отметки. Однако, несмотря на аномальное тепло, достичь температуре рекордных значений не удастся. Со значением +6.9 градусов абсолютный максимум дня останется в 1982 году.

Еще дальше температура от суточного минимума. Самая холодная ночь на 12 декабря случилась в далеком 1888 году. Под утро морозы окрепли до -27.2 градусов, что стало рекордом минимальной температуры, который не преодолен по сей день.

Сильными снегопадами отметился этот день в 1960 году. За сутки выпало 12.6 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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