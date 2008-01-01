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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:21 Вторник, 12 декабря

  При приближении теплого атмосферного фронта с запада в Московском регионе пройдут осадки (снег, дождь), большей частью они будут небольшие. Во второй половине дня температура воздуха достигнет своего максимального значения и составит 0..+2 градуса в Москве и -2..+3 градуса по области. Возможны гололедные явления. Относительная влажность воздуха по-прежнему высокая, около 80 %. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 748 мм рт. ст., что вблизи климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с.

Колебания основных метеоэлементов не лучшим образом отразятся на самочувствии метеозависимых людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, такими как гипотония, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Из-за высокой влажности воздуха не исключены обострения у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. Отдельные возмущения геомагнитного фона могут усугубить негативное влияние погодных факторов. И будьте осторожны, на дорогах скользко! / meteonovosti.ru /
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