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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:31 Понедельник, 11 декабря
Погоду в Москве и области будет определять приближение атмосферного фронта с запада. При сплошной облачности местами в Москве и области ожидается небольшой снег. Температура воздуха в столице -1..+1 градус, по области -2..+2. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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