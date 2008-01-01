Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 11 декабря
В 15 часов в Москве облачная погода слабый мокрый снег, местами порывы юго-восточного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2..+3 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1..+2 градуса, Юго-восточном +2 градуса, Южном +1..+2 градуса, Юго-западном +1..+2 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +1..+2 градуса, на территории Новой Москвы осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха +1..+2 градуса. / meteonovosti.ru /