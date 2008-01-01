Новости погоды
Температурные рекорды России и не только
ИА "Метеоновости" / 12:47 Понедельник, 11 декабря
Погоду в западной половине европейской территории России в минувшие сутки определяли атмосферные фронты атлантического циклона. Днем в воскресенье, после прохождения теплого атмосферного фронта юго-западные области Центрального федерального округа оказались в теплом секторе циклона. Температура воздуха в Брянской и Орловской областях повысилась до +4,+6 градусов, в Курской, Белгородской и Воронежской областях до +7,+9 градусов.
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В Орле был установлен новый рекорд суточного максимума. В дневные часы температура повысилась до +5.5 и предыдущий рекорд +5.1, установленный в 2019 году остался позади.
Рекордных значений температура достигла и в соседних областях Украины. В Конотопе, что в Сумской области, новый рекорд для 10 декабря теперь +8.4 (предыдущий +7.5 был установлен в 2010 году), а в Мариуполе, расположенном в Донецкой области новый рекорд +9.5 (предыдущий +9.0 удерживался с 1981 года). / meteonovosti.ru /