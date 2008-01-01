

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:43 Понедельник, 11 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, осадки, преимущественно в виде дождя, местами порывы юго-восточного ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2..+3 градуса, Северном +2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1..+2 градуса, Юго-восточном +1..+2 градуса, Южном +1..+2 градуса, Юго-западном +1..+2 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +2 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +2 градуса, на территории Новой Москвы осадки в виде снега и дождя, температура воздуха +1..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



