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Новости погоды

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Контрасты сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:10 Понедельник, 11 декабря

  В текущем декабре сибирская погода продолжает удивлять своих жителей. В то время, как в северные районы атлантические циклоны поставляют очень теплый океанский воздух, в южных районах господствует антициклон и в ночные часы воздух выхолаживается до сорокаградусных значений температуры. Не стали исключением и прошедшие сутки. На западе Таймыра среднесуточная температура воздуха на 8 градусов превысила средние многолетние значения, а на севере Иркутской области на 12-16 градусов оказалась ниже их. В минувшие сутки в Норильске было всего -16 градусов, а в Киренске, что в Иркутской области морозы окрепли до -47.

В ближайшие дни аномально теплая погода на севере Сибири сохранится, а вот в южных районах морозы ослабеют. Температура воздуха приблизится к средним многолетним значениям. / meteonovosti.ru /
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