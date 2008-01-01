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Текущий декабрь в Москве идет на рекорд



ИА "Метеоновости" / 11:48 Понедельник, 11 декабря



Уже с первых дней первенец зимы в Москве не спешит проявить себя зимним режимом. Среднесуточная температура колебалась около нулевой отметки, тем самым превышая средние многолетние значения на 4-5 градусов. Лишь 7 и 8 декабря она приблизилась к норме. Но в прошедшие выходные дни вновь оказалась почти на 6 градусов выше ее. Ее отклонение от нормы в первой декаде декабря составило +3.3 градуса.



Хорошим аналогом к текущему декабрю является декабрь 2006 года. Он остается самым теплым декабрем за всю историю инструментальных наблюдений над погодой в Москве. Средняя месячная температура в нем при норме -6.1 градуса - положительная и составляла +1.2 градуса. За весь месяц лишь один раз температура не дотянула до нормы 1.4 градуса, а во все остальные дни значительно ее превышала или приближалась к средним многолетним значениям. В отдельные дни положительная аномалия достигала 11 градусов. Пока текущему декабрю далеко до рекордного месяца. Но развитие атмосферных процессов предполагает сохранение аномального тепла и на вторую декаду декабря. / meteonovosti.ru /



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