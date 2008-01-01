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В Москве всю неделю тепло и сыро



ИА "Метеоновости" / 11:32 Понедельник, 11 декабря



погоды не дают установиться атлантические циклоны. Жителей столицы ожидает недельная оттепель.



Один за другим циклоны Атлантики оккупируют Скандинавский полуостров. А атмосферные фронты, связанные с ними, время от времени пересекают столичный регион, но вместо долгожданных снегопадов несут осадки в виде мокрого снега и дождя. И среднесуточная температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов.



На предстоящей неделе погодные условия вновь будет формировать Атлантика. С южными и юго-западными ветрами продолжит поступать не по сезону теплый воздух, а осадки преимущественно в виде дождя продолжат подтачивать и без того скудный снежный покров.



В ночь на вторник в Москве немного подморозит. Под утро температура понизится до -3,-5, по области от 1 до 6 мороза. Днем она вновь повысится до положительных значений, ее максимальное значение от 0 до 2 тепла. И пройдут осадки, дождь станет чередоваться снегом.



В среду пасмурно, сыро и тепло. Ночью в Москве 0..+2 градуса, днем +1..+3. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 7 градусов, и будет соответствовать началу ноября.



Без существенных изменений погода и во второй половине рабочей недели: облачная, с осадками в виде дождя и мокрого снега и температурой мало изменяющейся в течение суток. И ночью и днем ее значение от -3 до +3 градусов.



Декабрь 2017 года в Москве может оказаться рекордсменом по количеству дней с оттепелями. / meteonovosti.ru /



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