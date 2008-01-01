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Штормовая погода на Дальнем Востоке сохраняется



ИА "Метеоновости" / 10:32 Понедельник, 11 декабря



В выходные дни к южному побережью Камчатского края приблизился активный и глубокий циклон. На юге Камчатского края он стал виновником сильных осадков в виде снега и мокрого снега, выпало до 34 мм. Ветер усиливался до штормовой силы (до 30 м/с) и стал виновником продолжительной метели.



Циклон стал виновником неблагоприятной погоды не только в Камчатском крае, но и в близлежащих к нему территориях. В Магаданской области при ветер 26 м/с отмечалась продолжительная метель. До таких же скоростей разгонялся ветер на Курилах и Сахалине.



На юге Приморья, на волне атмосферного фронта, протянувшегося от этого циклона, сформировался еще один вихрь. В Приморском крае он проявил себя сильными осадками в виде снега и мокрого снега, выпало до 24 мм, при ветре до 29 м/с разъигралась метель.



В ближайшие дни неспокойная погода на востоке России сохранится. На юге Камчатского края вновь снег, мокрый снег, метель ветер 18-23 м/с. На юге Сахалина сильный и очень сильный снег, сильная метель, метель при ветре 18-23 м/с, в ночные часы ветер в порывах может усиливаться до 30 м/с. Снегопады и метели ожидаются в Хабаровском крае, на побережье Татарского пролива порывы ветра до 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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