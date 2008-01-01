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В центральных районах Красноярского края похолодание



ИА "Метеоновости" / 09:24 Понедельник, 11 декабря



В субботу в центральных районах Красноярского края похолодало. 9 декабря в Красноярске температура понизилась на 6-7 градусов: минимальная температура в ночь была -16,1 и максимальная днем -11,9 градуса. В среднем температура за сутки 9 декабря оказалась после шестидневного периода теплой погоды на 2 градуса ниже климатической нормы. 10 декабря еще немного холоднее, ночью было -18,-20 градусов, днем -13,-15 градусов. Из-за относительно влажного воздуха в зоне атмосферного фронта 10 декабря в центральных районах Красноярского края прогнозировалось сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах. Сегодня, 11 декабря температура существенно не изменится, разве что днем температура на 3-4 градуса выше, чем накануне. / meteonovosti.ru /



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