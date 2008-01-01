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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:23 Понедельник, 11 декабря



Погода в столичном регионе лишь отдаленно напоминает зиму. Уже и ночью почти без мороза. А вот в далеком 1885 году в ранние утренние часы 11 декабря в Москве мороз усиливался до -26,6 градуса. Самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений этот день стал в 2006 году. Тогда было зафиксировано +4,8 градусов.



В декабре нынешнего года в Москве уже нападало немного больше снега относительно средних показателей. По последним данным высота снежного покрова составляет от 9 до 13 см, при средней норме 11 см. Но оттепель сведет на нет эти "усилия зимы", и снега с каждым днем будет все меньше и меньше.



11 декабря 1979 года в городе выдалось пасмурным и сырым. Тогда выпало 17,4 мм осадков при месячной норме в 56 мм. Этот рекорд количества осадков остался непревзойденным и до сей поры. / meteonovosti.ru /



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