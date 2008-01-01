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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:49 Понедельник, 11 декабря



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 11 декабря Московский регион ещё останется под влиянием циклона и его атмосферного фронта, днём это будет уже холодный атмосферный раздел. Без осадков сегодня не обойтись: осадки по интенсивности ожидаются небольшими, а вот их тип - смешанным, сначала дождь, а к вечеру и снежок. Максимальная температура воздуха составит 0..+3 градуса, причём температурное распределение достаточно однородное, единственное надо отметить, что понижение температуры воздуха до отрицательных значений раньше всего (по времени) начнётся с северо-западных районов области. Средняя суточная температура превысит климатическую норму более чем на 6 градусов. Относительная влажность воздуха высокая, около 85 %. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 744 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с.



Такая погода может стать причиной обострений многих хронических заболеваний. Прежде всего, это касается заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артроз, артрит, остеохондроз, хронических заболеваний бронхо-легочной системы. Высокая влажность в сочетании с пониженным содержанием кислорода в воздухе могут привести к ухудшению самочувствия у людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. А отдельные колебания геомагнитного поля могут стать причиной недомогания у лиц с патологиями сердечно-сосудистой системы.



Хмурое небо и короткий световой день негативно влияют на психо-эмоциональное состояние даже здоровых людей. Специалисты рекомендуют поддержать организм, принимая витамины, иммуностимуляторы, витаминные травяные настойки.



11 декабря прогнозируются отдельные возмущения геомагнитного поля. / meteonovosti.ru /



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