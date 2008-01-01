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Жителей Поволжья предупреждают о гололеде



ИА "Метеоновости" / 14:06 Воскресенье, 10 декабря



В зоне риска образования гололеда на сегодняшние сутки попадает Поволжье. Именно там при наступлении теплого и влажного воздуха на морозный антициклон будут наблюдаться и уже наблюдаются в некоторых местах гололедные явления. Так, если в прошедшие сутки в центральных областях гололеды были слабыми, лед нарастал на провода и деревья толщиной 1-3 см, то в приволжских районах гололед был более ощутимым. В Саратовской области толщина нарастания льда до 10 мм, на севере Пермского края до 12 мм, в Самарской области до 4 мм. Днем 10 декабря в Саратовской области в районе Базарного Карабулака сохранится сильный гололед, толщина отложений льда более 20 мм. Кроме того о гололеде предупредили и жителей Нижегородской области, а также других регионов севера Приволжского округа. / meteonovosti.ru /



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