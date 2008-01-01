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В Крыму погода скоро наладится



ИА "Метеоновости" / 13:54 Воскресенье, 10 декабря



Во вторник, 12 декабря и до конца будущей недели в Крыму будет сухо, температура воздуха повысится на 2-4 градуса. А ночью 11 декабря холодный атмосферный фронт Атлантического циклона вызовет в Крыму осадки в виде дождя, мокрого снега, местами осадки будут очень сильными. Юго-западный ветер усилится до 10-15 м/с, локально до штормовых значений 20-25 м/с, днем осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха 11 декабря понизится и составит ночью 0,+5, днем +6,+11. / meteonovosti.ru /



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