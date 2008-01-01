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Новости погоды

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В Крыму погода скоро наладится

ИА "Метеоновости" / 13:54 Воскресенье, 10 декабря

  Во вторник, 12 декабря и до конца будущей недели в Крыму будет сухо, температура воздуха повысится на 2-4 градуса. А ночью 11 декабря холодный атмосферный фронт Атлантического циклона вызовет в Крыму осадки в виде дождя, мокрого снега, местами осадки будут очень сильными. Юго-западный ветер усилится до 10-15 м/с, локально до штормовых значений 20-25 м/с, днем осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха 11 декабря понизится и составит ночью 0,+5, днем +6,+11. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
0
Пн.
11 дек.
+2
Вт.
12 дек.
+2
Ср.
13 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Тете		 -51
Оймякон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Пендра-Роуд

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