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Новости погоды

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Таймыр проходит снежный атмосферный фронт

ИА "Метеоновости" / 13:48 Воскресенье, 10 декабря

  К Таймыру подошел с сильным снегом атмосферный фронт с юго-запада. В Норильске выпало до 25 см снега, ветер вечером 9 декабря в 20 ч по местному времени усиливался до 16 м/с, а температура резко повысилась после почти -31 градуса до -16 градусов. Такая температура на 8 градусов превышает среднюю норму этих суток. Сегодня атмосферный фронт будет медленно продвигаться на северо-восток полуострова. На севере Таймыра местами ожидается небольшой снег, метель, порывы ветра до 15-17 м/сек, в течение суток -22,-27, на западе мо (гп Диксон) и островной части -13,-18. На юге Таймыра продолжится ослабление мороза, температура -10,-15, местами до -20, возможен небольшой снег, метель, порывы ветра до 18-23 м/сек.

11 декабря на Таймыре местами небольшой снег, метель, в северных районах местами небольшое ослабление мороза, -19..-24, на востоке при прояснениях -26..-31, на островной части и на западе местами -13..-18, местами порывы 15-18 м/с; на юге полуострова порывы 13-18 м/с, местами до 23 м/с, температура останется прежней, то есть выше нормы, -10..-15, местами до -18. / meteonovosti.ru /
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