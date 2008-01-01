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На севере Сибири усиление морозов



ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 10 декабря



Циклоны с запада и с юга нагоняли на север Сибири теплый и влажный воздух. Температура там, хотя и не была рекордно высокой, но превосходила нормальную - декабрьскую на несколько градусов, а порой на 10 градусов и более. Но вот циклоны на время покинут эту территорию. И над автономными округами Западной Сибири встанет морозный антициклон, в котором будет вращаться холодный воздух из арктических районов, то есть с Карского моря. Так на Ямале сегодня днем максимальная температура составила -12,-17 градусов, местами до -7. В Ханты-Мансийском автономном округе столбики термометров остановились на отметках -7,-12 градусов, местами -13,-18 градусов. В понедельник, 11 декабря на Ямале похолодает ночью до -27,-32, днем будет в основном -19,-24, местами до -14. В республике Югра похолодает всего градусов на 3-5, днем -10,-15, местами -17,-22. Но во вторник похолодание продолжится. На Ямале днем мороз 2отпустит" лишь до -18,-23 градусов, местами будет до -13. И уже 13 декабря резкое повышение температуры днем градусов на 10-12. А вот в Ханты-Мансийском округе умеренно морозная погода задержится до 13 декабря. Днем 12 декабря -14,-19, 13 декабря лишь на пару градусов температура будет выше. / meteonovosti.ru /



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