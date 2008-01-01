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Новости погоды

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В Камчатском крае ненастная погода из-за циклона

ИА "Метеоновости" / 12:25 Воскресенье, 10 декабря

  Циклон, который прошелся сильным ветром с осадками по Курильским островам, будет определять штормовую погоду в Камчатском крае. 11 декабря в южной половине края снежно, ветрено. Ночью в Мильковском районе в восточной части полуострова местами пройдет сильный мокрый снег, ветер в Усть-Камчатском районе будет усиливаться до 25-30 м/с, ожидается метель. Ночью при облачной погоде небольшое повышение температуры, -3,+2 градуса, днем будут продолжаться осадки, местами ветер с порывами 15-20 м/с с метелью, температура в южной половине Камчатского края +4,-1 градус. Циклон доберется и до северных районов Камчатского края. Там 11 декабря тоже облачная погода с редкими прояснениями, местами ожидается небольшой мокрый снег, на побережье ветер 13-18 м/с с метелью, ночью на побережье Карагалинского и Олюторского районов порывы 20-25 м/с. Небольшое потепление, ночью 0,-5 градусов, днем -3,+2 градуса. / meteonovosti.ru /
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