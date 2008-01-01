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Новости погоды

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В Приморском крае резкая смена характера погоды

ИА "Метеоновости" / 11:47 Воскресенье, 10 декабря

  После долгих сухих и морозных дней, в Приморском крае потеплеет и пройдет снег. Западный и сухой циклон движется с районов Байкала в сторону Приморского края. Ночью циклон пройдет западнее Владивостока и 10-11 декабря выйдет в Японское море. Западный циклон имеет небольшое количество влаги и поэтому не принесет существенных осадков. Но когда "сухой" вихрь зайдет в Японское море, там и произойдет самое интересное: соединение теплых и влажных воздушных масс с сухим и холодным циклоном. Все это приведет к образованию волнового циклона и в последствии к соединению всей этой циклонической системы в один мощный вихрь. Молодой вихрь будет двигаться на северо-восток вдоль побережья Приморского края. Вот и получится, что сначала западный циклон обойдет Приморья с юга, затем объединится с влажной массой и, сделав полукруг, пойдет на северо-восток, и даже немного на север. Окончательное образование мощного и опасного циклона произойдет утром в понедельник 11 декабря, около 10 часов по Приморскому времени на побережье Тернейского района. Экстренное предупреждение передано населению и спасателям о резком изменении характера погоды в Приморском крае. "В связи со смещением активного циклона в Приморском крае ожидается: днем 10 декабря в южных районах сильный снег, ночью и днем 11 декабря в центральных и восточных районах сильный и очень сильный снег; снегопады будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах сильными, метелями и порывистым ветром до 12-17 м/с, на побережье порывами до 32 м/с, на дорогах гололедица и местами снежные заносы".

При этом ожидается понижение температуры днем, кроме востока. Уже в так называемой, тыловой части циклон вновь хлынет холод с севера. Температура в течение суток примерно одна и та же, -11,-17 градусов, на востоке днем -4,-9. В ночь на 11 декабря местами температура опустится до -21,-26 градусов, на восточном побережье будет -7,-12 градусов. В самом Владивостоке 11 декабря ожидается небольшой и умеренный снег, на дорогах снежный накат и гололедица, температура ночью -15,-17, днем -13,-15 градусов. Ветер северный 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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