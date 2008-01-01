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Во влажном воздухе в Центре России туман и гололед



ИА "Метеоновости" / 11:28 Воскресенье, 10 декабря



Во влажной воздушной массе в Центре Европейской России отмечаются туманы и слабые гололедные явления. Особенно был сильным туман в Белгородской и Воронежской областях, в утренние часы видимость ухудшалась до 50 метров. В других областях Центральной России видимость ухудшалась до 200-500 метров. Слабый гололед, когда теплый воздух наступал на холодную поверхность, наблюдался в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Рязанской областях. Хотя толщина гололедных отложений была совсем не опасной, всего 1-3 мм.



Сегодня в областях Центральной России сохранится вероятность слабых гололедных явлений. С новой порцией теплого воздуха местами гололед ожидается в Калужской и Смоленской областях. В Костромской области кроме гололеда при осадках мокрый снег может налипать на провода и деревья. В Калужской области туман может продержаться и в первой половине дня. При продолжающемся потеплении в ближайшие сутки, 11 декабря зона гололедов должна сократиться, но на севере и востоке Центрального региона вероятность слабых гололедных явлений может сохраниться. / meteonovosti.ru /



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