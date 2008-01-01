Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
10 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Во влажном воздухе в Центре России туман и гололед

ИА "Метеоновости" / 11:28 Воскресенье, 10 декабря

  Во влажной воздушной массе в Центре Европейской России отмечаются туманы и слабые гололедные явления. Особенно был сильным туман в Белгородской и Воронежской областях, в утренние часы видимость ухудшалась до 50 метров. В других областях Центральной России видимость ухудшалась до 200-500 метров. Слабый гололед, когда теплый воздух наступал на холодную поверхность, наблюдался в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Рязанской областях. Хотя толщина гололедных отложений была совсем не опасной, всего 1-3 мм.

Сегодня в областях Центральной России сохранится вероятность слабых гололедных явлений. С новой порцией теплого воздуха местами гололед ожидается в Калужской и Смоленской областях. В Костромской области кроме гололеда при осадках мокрый снег может налипать на провода и деревья. В Калужской области туман может продержаться и в первой половине дня. При продолжающемся потеплении в ближайшие сутки, 11 декабря зона гололедов должна сократиться, но на севере и востоке Центрального региона вероятность слабых гололедных явлений может сохраниться. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Вс.
10 дек.
+1
Пн.
11 дек.
+2
Вт.
12 дек.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -50
Оймякон

некомфортное место: Усть-Каменогорск
комфортное место: Амбала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100