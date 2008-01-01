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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 10 декабря



Сегодня погоду в Москве определяет теплая и влажная воздушная масса. Температура в утренние часы была слабо положительной. На ВДНХ в районе Сельскохозяйственной Академии - это северо-запад столицы, термометры показывали +0,6 градуса. Лишь на юго-западе Новой Москвы в районе Внуково была небольшая слабо отрицательная температура, -0,4 градуса. Погода пасмурная, местами наблюдались дымки. Ветер отмечался южный и юго-восточный, который дул со скоростью 2-7 м/с, местами отмечались порывы до 11 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745 мм рт. ст. Относительная влажность высокая, 90% и более. / meteonovosti.ru /



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