Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 10 декабря
Сегодня погоду в Москве определяет теплая и влажная воздушная масса. Температура в утренние часы была слабо положительной. На ВДНХ в районе Сельскохозяйственной Академии - это северо-запад столицы, термометры показывали +0,6 градуса. Лишь на юго-западе Новой Москвы в районе Внуково была небольшая слабо отрицательная температура, -0,4 градуса. Погода пасмурная, местами наблюдались дымки. Ветер отмечался южный и юго-восточный, который дул со скоростью 2-7 м/с, местами отмечались порывы до 11 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745 мм рт. ст. Относительная влажность высокая, 90% и более. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!