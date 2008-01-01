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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:24 Воскресенье, 10 декабря

  Погода в столичном регионе лишь отдаленно напоминает зиму. По ночам морозы небольшие, до -3 градусов. А вот в 1955 году в ранние утренние часы 10 декабря в Москве мороз усиливался до -30.3 градуса. Самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений этот день стал в 2006 году. Тогда было зафиксировано +7 градусов.

В декабре нынешнего года Москва опережает климатические показатели по высоте снежного покрова. По последним данным высота "сугробов" составляет 14 см, при норме 9 см.

10 декабря 1939 года в городе выдалось пасмурным и сырым. Тогда выпало 10.7 мм осадков при месячной норме в 56 мм. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Амбала

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