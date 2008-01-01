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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:52 Воскресенье, 10 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -1..3 градуса. Ветер юго восточного направления 5-10, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%.

В Москве и Московской области сохраняется неустойчивая погода. Повышенная влажность воздуха, температура выше климатической нормы может негативно отразится на здоровье людей. Такая погода в сочетании с порывистым ветром может вызвать ухудшение самочувствия у людей, страдающих хроническими бронхитами, сердечной недостаточностью. Могут возникнуть боли различной локализации. Недостаток света отрицательно влияет на настроение, самочувствие и работоспособность. Однако для здоровых людей такие условия вполне нормальные для начала зимы и отрицательного влияния на самочувствие не окажут.

10 декабря геомагнитное поле прогнозируется спокойным. / meteonovosti.ru /
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