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Осадки и повышение температуры в центре Европейской России



ИА "Метеоновости" / 14:26 Суббота, 9 декабря



В ближайшие сутки с юго-запада усилится влияние активного циклона и его атмосферных фронтов. В воскресенье в центре Европейской России пройдут в основном небольшие, местами умеренные осадки, ведь погоду будут определять атмосферные фронты. А в самом начале следующей недели циклон будет перемещаться уже по всей территории Центральной России. Ожидаются осадки (в основном в виде мокрого снега и дождя), ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед. Фон температуры повысится. Преобладающая температура ночью -4..2, на северо-востоке до -7; днем -2..4, 10 декабря на юге до 7 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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