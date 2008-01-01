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Непогода в Крыму



ИА "Метеоновости" / 13:09 Суббота, 9 декабря



В ближайшие сутки юг европейской части России будет находиться под влиянием активного циклона. Первым, кто окажется на пути следования циклона окажется Крым. Этот атмосферный вихрь обладает большими запасами влаги, а контрасты температуры станут определяющим фактором интенсивности процессов. Уже завтра, а также в ночь на понедельник в Крыму пройдут сильные дожди, переходящие в мокрый снег и снег, в отдельных районах интенсивность осадков достигнет критерия "очень сильные осадки", а порывы ветра будут достигать штормовых скоростей - 20-25 м/с.



Ухудшится погода и на черноморском побережье Краснодарского края, основная непогода будет выражена в усилении ветра. В районе Новороссийска ветер будет усиливаться до 20-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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