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В Якутии холодно, но погода по сезону



ИА "Метеоновости" / 12:57 Суббота, 9 декабря



Несмотря на пятидесятиградусные морозы погодные условия в Якутии вполне соответствует началу декабря. По итогам прошедших суток средняя температура воздуха на большей части региона была близкой к норме, а в юго-западных и северо-восточных районах даже превышала климатические показатели на 2-5 градусов. Синоптические условия в республике определяются влиянием обширного антициклона.



Фон минимальной температуры воздуха на арктическом побережье составляет -23..-28 градусов, в центральных районах -30..-35, местами до -38..-43 градусов. Ниже -45 градусов понижалась температура воздуха на метеостанциях: Хабардино (-45.4), Томпо (-45.4), Сухана (-46.7), Нера (-47.7), Батагай (-48.2), Усть-Чакры (-48.5) и Юрты (-49.5). Ну а пятидесятиградусные морозы традиционно отмечались на полюсе холода, в Верхоянске суточный минимум составил -50.5 градуса, в Оймяконе -51.3, абсолютный минимум суток отмечен сразу на двух метеостанциях: Иэма и Агакаян, где столбики термометров опускались до отметки -51.6 градуса. / meteonovosti.ru /



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