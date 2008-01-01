Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
9 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Штормовая погода на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 11:31 Суббота, 9 декабря

  Над севером Курильской гряды кружит мощный циклон. Давление в его центре ниже 990 мб. А значительные градиенты атмосферного давления стали причиной высоких скоростей ветра. Так, 8 - ночью 9 декабря на Курильских островах ветер разгонялся до 20-24 м/с. Самые сильные ветры отмечались на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском сила ветра достигала 20-23 м/с, причем ветер начал усиливаться в 9 часов утра по местному времени и максимальных показателей достиг к 15 ч. На метеостанции Озерная зафиксирована продолжительная метель при ветре до 27 м/с. Самые сильные ветры, практически ураганных скоростей - 31 м/с, отмечены на метеостанции, расположенной на мысе Лопатка. Здесь также отмечалась метель.

Сегодня непогода в регионе сохранится. В ближайшие сутки на севере Курильских островов, а также в Камчатском крае пройдет снег, на юге Камчатки местами сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель при ветре 15-20 м/с, на восточном побережье Камчатки сила ветра будет достигать 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Сб.
9 дек.
0
Вс.
10 дек.
+1
Пн.
11 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -50
Оймякон

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Сан-Рафаэль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100