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Штормовая погода на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 11:31 Суббота, 9 декабря



Над севером Курильской гряды кружит мощный циклон. Давление в его центре ниже 990 мб. А значительные градиенты атмосферного давления стали причиной высоких скоростей ветра. Так, 8 - ночью 9 декабря на Курильских островах ветер разгонялся до 20-24 м/с. Самые сильные ветры отмечались на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском сила ветра достигала 20-23 м/с, причем ветер начал усиливаться в 9 часов утра по местному времени и максимальных показателей достиг к 15 ч. На метеостанции Озерная зафиксирована продолжительная метель при ветре до 27 м/с. Самые сильные ветры, практически ураганных скоростей - 31 м/с, отмечены на метеостанции, расположенной на мысе Лопатка. Здесь также отмечалась метель.



Сегодня непогода в регионе сохранится. В ближайшие сутки на севере Курильских островов, а также в Камчатском крае пройдет снег, на юге Камчатки местами сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель при ветре 15-20 м/с, на восточном побережье Камчатки сила ветра будет достигать 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /



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