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Новости погоды

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Рекордные морозы пришли в Хабаровск

ИА "Метеоновости" / 10:37 Суббота, 9 декабря

  В ночь на пятницу в столице Хабаровского края температура воздуха опустилась до рекордно низких значений - минус 32.2 градуса. Предыдущий суточный экстремум температуры был обновлен сразу почти на 5 градусов! В ночь на 8 декабря 1985 года столбики термометров в Хабаровске опускались до отметки -27.4 градуса. В текущем декабре это уже третий по счету обновленный рекорд, причем экстремум 8 декабря попал в десятку самых холодных дней месяца за всю историю инструментальных наблюдений.

Крепкие морозы в городе не задержатся, уже в начале следующей недели фон температуры повысится на 3-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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