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Морозы на юге Дальнего Востока сменятся снегопадами



ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 9 декабря



Активный циклон, центр которого минувшей ночью располагался над севером Курильской гряды, стал причиной аномально низкой температуры воздуха в южных регионах Дальнего Востока. В тылу этого мощного атмосферного вихря осуществился заток студеного арктического воздуха. В результате фон средней за сутки температуры воздуха в Приморье, Амурской области, Еврейской автономной области, в центральных и южных районах Хабаровского края и на Сахалине оказался на 4-8 градусов ниже климатической нормы. Во Владивостоке среднесуточная температура была ниже климатической нормы на 8.3 градуса, что подпадает под градацию "аномально холодная погода".



По абсолютной величине на юге Хабаровского края температура воздуха опускалась до -30..-37 градусов.



В ближайшие сутки ситуация в регионе изменится. На юг Дальнего Востока выходит очередной циклон с большими запасами влаги и тепла. 10 декабря в Приморском крае фон температуры вновь повысится, все это будет происходить на фоне сильного снегопада, на побережье ветер будет усиливаться до 12-17 м/с и покружит метель. В самом начале предстоящей недели в центральных и восточных районах Приморья пройдет сильный и очень сильный снег в сочетании с метелью и сильными гололедными явлениями. На побережье ветер будет разгоняться до ураганных скоростей - 32 м/с. Непогода затронет и Сахалин, 10 декабря на севере острова пройдет снег, ожидается метель при ветре до 22 м/с, 11 декабря на юге региона сильный снег и метель при ветре 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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