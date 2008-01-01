Новости погоды
Морозы на юге Дальнего Востока сменятся снегопадами
ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 9 декабря
Активный циклон, центр которого минувшей ночью располагался над севером Курильской гряды, стал причиной аномально низкой температуры воздуха в южных регионах Дальнего Востока. В тылу этого мощного атмосферного вихря осуществился заток студеного арктического воздуха. В результате фон средней за сутки температуры воздуха в Приморье, Амурской области, Еврейской автономной области, в центральных и южных районах Хабаровского края и на Сахалине оказался на 4-8 градусов ниже климатической нормы. Во Владивостоке среднесуточная температура была ниже климатической нормы на 8.3 градуса, что подпадает под градацию "аномально холодная погода".
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По абсолютной величине на юге Хабаровского края температура воздуха опускалась до -30..-37 градусов.
В ближайшие сутки ситуация в регионе изменится. На юг Дальнего Востока выходит очередной циклон с большими запасами влаги и тепла. 10 декабря в Приморском крае фон температуры вновь повысится, все это будет происходить на фоне сильного снегопада, на побережье ветер будет усиливаться до 12-17 м/с и покружит метель. В самом начале предстоящей недели в центральных и восточных районах Приморья пройдет сильный и очень сильный снег в сочетании с метелью и сильными гололедными явлениями. На побережье ветер будет разгоняться до ураганных скоростей - 32 м/с. Непогода затронет и Сахалин, 10 декабря на севере острова пройдет снег, ожидается метель при ветре до 22 м/с, 11 декабря на юге региона сильный снег и метель при ветре 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /