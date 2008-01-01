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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:36 Суббота, 9 декабря

  В нынешнем году зима не спешит в столицу. Снега на улицах уже довольно много, а температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов. Климатическая норма среднесуточной температуры воздуха 9 декабря составляет -5 градусов. Но не каждый год такое бывает. Случались в истории наблюдений как очень холодные периоды, так и небывало теплые. Например, в 1955 году несколько дней подряд стояли лютые морозы, до -30,8 градусов остыл воздух 9 декабря, и до -30,3 градуса 10 декабря - таких холодов с тех пор не было. А в 2006 почти неделю держалась очень теплая погода, и 9, и 10 декабря воздух прогревался до +7 градусов. В 1981 году в столице прошли сильные осадки: в виде снега и мокрого снега выпало до 11 мм небесной влаги.

В прошлом, 2016 году, температура воздуха была в пределах климатической нормы, ночью воздух остыл до -8,1 градуса, днем -1,3, прошел снег.

Сегодня, 9 декабря, днем в столице термометры покажут 0..-2 градуса, местами пройдет небольшой снег, южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
0
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9 дек.
0
Вс.
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+1
Пн.
11 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -50
Оймякон

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Сан-Рафаэль

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