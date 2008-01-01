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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:57 Суббота, 9 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -3..+2 градуса. Ветер южного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%.



В столичном регионе удерживается неустойчивая погода. Из-за перепадов атмосферного давления, повышенной влажности и температуры выше климатической нормы формируются влажно-дискомфортные погодные условия. При этом ухудшение самочувствия возможно у людей, ослабленных хроническими заболеваниями. У них, а также у детей повышается риск простудных и острых респираторных заболеваний. Недостаток света отрицательно влияет на настроение, самочувствие и работоспособность. Плохо переносят повышенную влажность воздуха люди с бронхо-легочными заболеваниями. Однако для вполне здоровых людей такая погода вполне нормальная для начала зимы и отрицательного влияния на самочувствие не окажет. / meteonovosti.ru /



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