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В Сибири температура начнет понижаться



ИА "Метеоновости" / 15:15 Пятница, 8 декабря



Аномально высокая температура воздуха держалась в центральных и южных районах Сибири. В Эвенкии, в Туруханском районе и в Ханты-Мансийском округе среднесуточная температура превышала привычные значения на 18-20 градусов. 7 декабря были обновлены многолетние температурные максимумы: в Туруханске термометры показали -1,1 градуса, в Туре было -3,5. Но теплый воздух здесь не задержится надолго, уже 9 декабря центральные и северные районы Восточной Сибири окажутся в гребне арктического антициклона. Температура воздуха вернется к климатической норме: в Эвенкии днем -25..-30, местами до -35..-40 градусов, в Туруханском районе -10..-15, местами -20..-25. / meteonovosti.ru /



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