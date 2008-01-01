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На Чукотке погода испортится



ИА "Метеоновости" / 14:41 Пятница, 8 декабря



Долгое время на Чукотке держится аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 6-8 градусов, в отдельных районах на 10-12 градусов. Но уже 9 декабря ситуация начнет меняться, скажется влияние циклонического вихря с юга. На Чукотке ожидается небольшой снег, усиление ветра до 8-13 м/с, на побережье порывы 15-20 м/с, местами 20-25 м/с, поднимется метель. Температура воздуха -12..-17 градусов, местами -20..-25, на востоке -4..-9, в континентальной части до -34.



10 декабря температура понизится, местами пройдет небольшой снег, ветер 12-17 м/с, на побережье порывы до 20-25 м/с, температура воздуха -16..-21, местами -6..-11, на западе до -26..-31, при прояснениях до -41. / meteonovosti.ru /



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