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Сильные дожди прошли на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 14:20 Пятница, 8 декабря



Погоду на юге ЕТР в минувший день, 7 декабря, определял барический гребень. Но, как это часто бывает, вмешались атмосферные фронты. А где фронты, там осадки и порывистый ветер.



На черноморском побережье прошли сильные дожди, в горных районах с мокрым снегом. В Туапсе выпало до 36 мм осадков, в Сочи до 39 мм небесной влаги. В Кабардино-Балкарии ветер усиливался до 25 м/с.



9 декабря атмосферное давление в регионе начнет падать, скажется влияние балканского циклона. Атмосферный фронт вытянется вдоль побережья. Местами пройдут осадки от небольших до умеренных, ветер усилится до 13-18 м/с, днем термометры покажут +1..+6, по югу до 12 градусов, на Черноморском побережье 9..14 тепла. / meteonovosti.ru /



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