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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 8 декабря

  В 12 часов в Москве погода облачная с редкими прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3..-4 градуса, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -4 градуса, Восточном -4 градуса, Юго-восточном -4 градуса, Южном -4..-5 градусов, Юго-западном -4..-5 градусов, Западном -4..-5 градусов, Северо-западном -4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -5 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -5..-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-4
Пт.
8 дек.
-4
Сб.
9 дек.
0
Вс.
10 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -50
Оймякон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Парана

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