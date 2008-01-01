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Новости погоды

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Циклон несет дожди и снег в страны Европы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 8 декабря

  Глубокий и очень активный циклон, надолго "застрянет" над югом Скандинавии. Сначала он принес тепло в страны западной Европы, а затем обрушится осадками и холодом.

7 декабря этот циклон, который по мощности можно сравнивать с тропическим, штормовым ветром прошелся по Великобритании: на севере страны порывы достигали ураганной силы, а местами на побережье скорость ветра стала разрушительной: 46-49 м/с. Прохождение атмосферных фронтов сопровождалось осадками в виде дождя и мокрого снега.

Зона штормовой погоды охватила север Франции, Данию и юг Скандинавии.

Циклонический вихрь продолжит портить погоду и в выходные дни. В Норвегии возможен дождь, ветер 7-12 м/с, порывы до 25 м/с, температура воздуха днем 0..+5 градусов, в Швеции и в Финляндии небольшие осадки и -1..+4. В Великобритании дождь в воскресенье местами сменится мокрым снегом, порывы северного ветра могут достигать 25 м/с. Дождливая и ветреная погода сохранится во Франции, в Германии местами дождь сменится снегом и температура понизится до отрицательных значений. Это приведет к проблемам на автострадах.

На следующей неделе центр этого циклона окажется над Кольским полуостровом, а зона непогоды распространится на север Европейской России.  / meteonovosti.ru /
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